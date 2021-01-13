Молодой человек ушел из дома и пропал

Полицией Сортавальского района разыскивается без вести пропавший Сергошко Глеб Сергеевич 1997 года рождения, сообщает МВД Карелии.

Молодой человек ушел из дома на улице Дорожной в Сортавале в ночь на 23 декабря 2020 года (около 02:00) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие. На внутренней стороне предплечья правой руки татуировка – рисунок, изображающий дерево.

Не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

Был одет, предположительно: шапка черная вязаная, зимняя толстовка с капюшоном темно-коричневого или темно-зеленого цвета на застежке-молнии, спереди на куртке надпись большими английскими буквами, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета с подошвой ярко зеленого цвета.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 23 декабря и позднее, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (814-30) 4-41-50 или 02 (с мобильного – 102).

Фото с сайта МВД Карелии