Молодой человек дважды обокрал магазин за несколько часов

23-летнего жителя Сортавалы обвинили в двух кражах и покушении на кражу с проникновением в помещение торговой точки.

За несколько часов парню удалось обворовать один и тот же сетевой магазин. Его добычей стали два робота-пылесоса общей стоимостью почти 20 тысяч, рассказали в пресс-службе МВД по Карелии. Украденную бытовую технику злоумышленнику удалось сбыть на улице, деньги он потратил.

В другой раз он забрался ночью в рыбный магазин, выломав дверь. Он надеялся разжиться деньгами из кассы, но она была пуста. В торговой точке сработала сигнализация, которая его спугнула.

Было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит суд. Молодой человек вину в кражах признал и раскаялся. // фото «Петрозаводск говорит»