Молодому человеку стало плохо в троллейбусе в Петрозаводске

Кондуктор и водитель МУП «Городской транспорт» помогли спасти молодого человека, которому стало плохо в троллейбусе в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт учреждения.

Инцидент произошел 24 сентября в троллейбусе №370, который следовал по маршруту №1. По сообщению предприятия, молодой пассажир почувствовал себя плохо. Кондуктор Марина Кекконен и водитель Алексей Стоянов оперативно вызвали скорую и не отходили от мужчины до прибытия медиков, оказывая ему первую помощь. Горожанина удалось спасти.

За оперативность и высокий профессионализм приказом по предприятию экипажу была объявлена благодарность. Фото transphoto.org