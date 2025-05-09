09 мая 2025, 13:03
Молодому человеку оторвало кисть взрывом петарды
В Петербурге после взрыва пиротехники в реанимации оказался 18-летний парень
фото «Петрозаводск говорит»
В Петербурге пострадал молодой человек, в руках которого взорвалась петарда.
Инцидент произошел ночью на Понтонной улице в Невском районе Северной столицы, передает «Фонтанка». 18-летнего петербуржца госпитализировали, его состояние тяжелое. Медики диагностировали травматическую ампутацию кисти, открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.
Пострадавший в реанимации, в обстоятельствах разбирается полиция. © «Петрозаводск говорит»