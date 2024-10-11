Молодого мужчину убили на берегу Онежского озера в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска в 6:54 утра 9 октября поступил сигнал об обнаружении трупа мужчины с телесными повреждениями на берегу Онежского озера на набережной Варкауса. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета и МВД региона.

Оперативники выяснили, что убит 31-летний горожанин. В ходе дальнейшей работы были найдены подозреваемые в совершении преступления. В ночь с 10 на 11 октября 24-летний и 30-летний мужчины были задержаны при силовой поддержке Росгвардии.

По предварительной версии, молодые люди сначала избили потерпевшего, а затем убили его ударом ножом в шею, желая избежать ответственности за содеянное.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия, определяются роли каждого из фигурантов в совершении преступления. // Фото: СК, полиция