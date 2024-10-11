Детский сад и жилые дома остались без отопления в Петрозаводске

Сегодня в 14:20 в Петрозаводске произошло отключение отопления в ряде зданий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без тепла остались десткий сад «Ауринко» и некоторые дома на улицах Нойбранденбургской, Петрова и Кемской. Причиной стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения тепла в дома горожан не раскрывается. // Фото «Петрозаводск говорит»