Молодая женщина стала жертвой разбоя в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники ППСП задержали подозреваемого в разбое, сообщает пресс-центр МВД Карелии.

Как рассказали в правоохранительных органах в Отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску по телефону поступило сообщение от 36-летней жительницы города. Женщине понадобилась помощь полиции и врачей.

Заявительница рассказала, что проживает в общежитии. Находясь дома одна, она услышала стук в дверь. На пороге стоял сосед, с которым и ранее возникали конфликты. В этот раз мужчина сразу пришел с ножкой от табурета. Он нанес женщине несколько ударов предметом, используемым в качестве оружия, затем похитил ноутбук хозяйки жилья.

Петрозаводчанка, у которой оказалась сломана рука, обратилась к медикам, а также позвонила в полицию. На вызов прибыл наряд ППСП, который задержал 31-летнего нападавшего. По его словам, он выкинул компьютер стоимостью 13 000 рублей в окно.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.