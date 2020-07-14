Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

ДТП с пострадавшим произошло в минувший понедельник, 12 июля, в Петрозаводске на улице Петрова у дома №1, сообщает Госавтоинспекция Карелии

«В 02:40 ночи 28-летний водитель автомобиля Рено Логан не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Рено. Пострадавшей оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.