Мокрый снег с дождем составят сегодня компанию жителям Карелии

Сегодня, 18 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем юго-западный, южный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-1, пасмурно, снег.

В Сегеже -3-1, пасмурно, снег.

В Сортавале -2+1, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com