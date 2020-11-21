Мокрый снег с дождем ожидаются в воскресенье в Карелии

Завтра, 22 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый сильный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью и утром умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +1, -4°С, днем 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже 0+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале +2+4, пасмурно, снег с дождем.

Ожидается повышенная геомагнитная активность.