МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде

Непогода продержится в Карелии всю ночь и первую половину 18 февраля, предупреждает МЧС, ссылаясь на данные региональной метеослужбы.

Ненастеье охватит всю территорию республики. Ожидается сильный мокрый снег. А с 09:00 пятницы на юге Карелии юго-западный ветер усилится до 15-17 м/с.

В связи с неблагоприятными явлениями погоды МЧС напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Фото: pixabay.com