Мокрый снег и дождь ожидаются во вторник в Карелии

Завтра, 25 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -8°С, днем -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+1, пасмурно.

В Сегеже -1+1, пасмурно.

В Сортавале -1+2, пасмурно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»