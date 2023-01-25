Мокрый снег и дождь обещают жителям Карелии в четверг

В Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в течение суток 0, +2. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, по южным районам мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-западный умеренный, ночью с порывами до сильного. В течение суток температура воздуха +2, -3, хотя местами воздух остынет до минус 8 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем -5;

В Кондопоге ночью -9, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -10, днем +2;

В Олонце ночью -8, днем +2;

В Пудоже ночью -10, днем +1;

В Сегеже ночью -9, днем -2;

В Сортавале ночью -7, днем +2;

В Суоярви ночью -9, днем +2. // фото unsplash.com