Многовековое богатство фольклора Севера приглашает оценить Филармония

27 ноября Ансамбль народной музыки «Солнцеворот» представит программу «Любимые песни» (12+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Ансамбль народной музыки «Солнцеворот» Вологодской областной государственной филармонии имени Валерия Гаврилина выступит на сцене Карельской Филармонии 27 ноября.

Концертная программа посвящена 15-летию коллектива. Она включает ярчайшие образцы традиционного песенного материала Русского Севера, известные народные песни, авторские сочинения, покажет взаимоотношения людей, раскроет истинные человеческие чувства, глубину души русского человека. Публику ждут знакомые мелодии и песни, частушки и пляски, яркие и колоритные костюмы, виртуозное владение музыкальными инструментами.

Основное творческое направление Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» – возрождение традиционного звучания народной песни. Репертуар коллектива многообразен, включает в себя лучшие образцы из многовекового богатства фольклора Севера, эстрадные обработки народных песен и авторские сочинения.

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