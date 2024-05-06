Многоквартирный жилой дом загорелся сегодня в Сортавале

Утром 6 мая в Сортавале вспыхнул многоквартирный жилой дом. Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.

Пожар начался в квартире одного из деревянных домов на территории микрорайона Гидрогородок. Экстренные службы в 10:57 получили сообщение о возгорании на втором этаже.

Пламя быстро потушили, сейчас пожарные продолжают работать на месте ЧП. Никто не пострадал. Устанавливают виновных и ущерб. // фото: Сергей Крупин/ВКонтакте