ММУИТ «Академии ТОП» открыл набор абитуриентов на новый учебный год

Московский университет информационных технологий 24 января приглашает на день открытых дверей, где расскажут об образовательных программах, особенностях поступления и карьерных перспективах

Фото: ММУИТ "АКАДЕМИЯ ТОП"

Вопрос о выборе вуза для получения IT-образования остаётся одним из самых актуальных для старшеклассников и их семей. По данным исследований, информационные технологии сегодня — одно из наиболее востребованных направлений высшего образования в России. Эксперты выделяют несколько причин: активное развитие цифровой экономики, рост онлайн-бизнеса, острый дефицит квалифицированных кадров и государственная поддержка IT-отрасли, включая расширение бюджетных мест и создание «цифровых кафедр» в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли».

За последние годы в системе IT-образования произошли важные изменения. В частности, студенты теперь могут получать дополнительные квалификации по цифровым профилям в рамках основной программы. При этом рынок труда стабильно демонстрирует высокий спрос на специалистов в таких сферах, как Python- и фронтенд-разработка, автоматизированное тестирование, мобильная и игровая разработка, DevOps, кибербезопасность, анализ данных (Data Science), машинное обучение (ML), цифровая трансформация и управление продуктами (продакт-менеджмент).

При выборе вуза рекомендуется обращать внимание на квалификацию преподавательского состава, актуальность образовательных программ, техническую оснащённость университета и, что особенно важно, — на практику трудоустройства выпускников.

Среди ведущих IT-вузов страны, по оценкам независимых рейтингов и профильных изданий, выделяются учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга. В их числе — Московский международный университет информационных технологий «Академии ТОП», чья образовательная модель построена на синтезе глубокой IT-подготовки и управленческих компетенций.

Программы университета охватывают широкий спектр направлений: прикладная информатика, системное программирование, web-дизайн, компьютерная графика, 3D-моделирование, анимация, разработка игр, искусственный интеллект, проектирование цифровых объектов и систем. Обучение ведут преподаватели-практики, а учебные планы разрабатываются совместно с экспертами индустрии.

Особое преимущество — стажировки в ведущих российских и зарубежных IT-компаниях с возможностью последующего трудоустройства. По окончании вуза выпускник получает государственный диплом, диплом «Академии ТОП», а также готовое профессиональное портфолио — ключевой инструмент для старта карьеры в digital-сфере.

24 января в 18:00 состоится день открытых дверей в Московском международном университете информационных технологий «Академии ТОП». Мероприятие пройдёт по адресу г. Петрозаводск ул. Чарльза Гаскойна, 4.

На правах рекламы. АНО ОВ ММУИТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 9715452770