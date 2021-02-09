Младенец подавился куриной костью и умер недалеко от границы Карелии

Около 9 часов вечера 8 февраля в больницу города Лодейное Поле в Ленинградской области был доставлен годовалый мальчик. Ребенок с трудом дышал из-за застрявшего в горле инородного предмета, сообщает 47news.

Вместе с мальчиком в больницу приехала его 19-летняя мать. По предварительным данным, в горле у младенца застряла куриная кость. Несмотря на все усилия медиков, спасти маленького пациента им не удалось.

По данным полиции, семья погибшего ребенка неполная, но в поле зрения правоохранительных органов раньше не попадала. Сейчас обстоятельства гибели малыша изучают сотрудники Следственного комитета. Фото pediatricchoiceclinic.com