Митинг за отставку Антипова прошел сегодня в Медвежьегорске

26 июля в центре Медвежьегорска, на площади Кирова собрались митингующие, требующие отставки главы администрации муниципального района Максима Антипова.

На митинг, по оценке самих участников, пришло около 20 человек.

Инициатор митинга – местный активист Игорь Тураев. Он уведомил МВД о проведении мероприятия, а в группе «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка» появилось объявление: «Планируем в культурной форме высказать свое негативное отношение к работе главы районной администрации Максима Антипова и потребовать его отставки».

Участники митинга отмечают, что сотрудники МВД вели себя корректно, огородили место проведения митинга ленточкой и никак не препятствовали проведению мероприятия. Тем не менее, многие горожане, стоящие за периметром, побоялись пересечь эту «черту» и присоединиться к митингующим.

Сам «виновник мероприятия» к участникам митинга не вышел. Напомним, Максим Антипов на данный момент находится под подпиской о невыезде, так как подозревается в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.160 УК РФ. По данным следствия, Антипов, используя свое служебное положение, привез к себе на участок 800 тонн щебня, предназначавшегося городу, чем нанес государству ущерб в 250 тысяч рублей. // фото скриншот/ видео предоставлено Ольгой Тужиковой