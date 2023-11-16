Мишустин принял участие в закладке киля ледокола на карельском заводе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии закладки киля мелкосидящего ледокола на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Во время церемонии Мишустин поблагодарил судостроителей Онежского завода за профессиональную работу.

Это очень важно для Карелии, для судостроителей. Закладка мелкосидящего ледокола специального класса поможет проводить караваны судов в том числе в Волго-Каспийском бассейне. Ну и вообще, мы сегодня как раз подробно говорили об этом, восстанавливает возможности Онежского завода,

- сказал Мишустин.

Судно может применяться для ледокольного обеспечения зимней навигации, проводки караванов судов в ледовых условиях, буксировки судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, а также для решения других задач по обслуживанию акватории портов и инфраструктуры. Новый ледокол будет предназначен для работы в Балтийском, Белом, Азовском и Каспийском морях и на внутренних водных путях, а также при необходимости в других морских бассейнах. Это уже второй мелкосидящий ледокол, который строят на Онежском заводе. К строительству первого приступили в мае.

Во время церемонии Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что главная задача для ОССЗ - это создание первой в России цифровой верфи в следующем году. Модернизация предприятия проводится на основании указа Президента России Владимира Путина. Одними из первых судов, произведенных на новых мощностях, будут два нефтемусоросборщика для портов Дальнего Востока.