Мишустин подписал постановление о переносе Всероссийской переписи

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией, Росстат выступил с предложением перенести мероприятие на 2021 год, и теперь оно будет осуществляться с 1 по 30 апреля 2021 года.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены уже в октябре 2021 года. Окончательные – в IV квартале 2022 года.

Постановление от № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р» председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 27 июня 2020 года.