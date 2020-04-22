22 апреля 2020, 17:28
Мирошник рассказала, куда делись деньги за невыпавший зимой снег
Планировалось, что нужно убрать с улиц Петрозаводска 60 тонн снега, а вывезено было всего семь
Если каждый год город искал деньги на вывоз лишних объемов снега, то в этом году мы даже сохранили деньги для бюджета. Из заложенных денег выбрано примерно 1/10 часть. Эти средства, естественно, подрядчик не получил, и город перенаправил их на ремонт улично-дорожной сети – так называемый ямочный ремонт.
«Есть ряд улиц, которые не попали в национальный проект «Безопасные и качественные дороги», на них и ушли деньги, не потраченные на уборку снега»,
– объяснила Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.