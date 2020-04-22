Мирошник рассказала, куда делись деньги за невыпавший зимой снег

Если каждый год город искал деньги на вывоз лишних объемов снега, то в этом году мы даже сохранили деньги для бюджета. Из заложенных денег выбрано примерно 1/10 часть. Эти средства, естественно, подрядчик не получил, и город перенаправил их на ремонт улично-дорожной сети – так называемый ямочный ремонт.

«Есть ряд улиц, которые не попали в национальный проект «Безопасные и качественные дороги», на них и ушли деньги, не потраченные на уборку снега»,

– объяснила Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.