Минздрав призвал россиян ограничить активность до старта вакцинации

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны ограничить социальную активность до начала вакцинации от коронавируса. До этого времени следует строго соблюдать меры профилактики Covid-19, отметил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что массовая вакцинация должна стать важным элементом победы над коронавирусом. Однако, до этого времени стоит использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать контакты.

Ранее в России были зарегистрированы первые в мире вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В первую очередь, прививки делают медикам. Сроки начала массовой вакцинации россиян пока не определены. Фото web.archive.org