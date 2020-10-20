Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

В возрасте 93 лет скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Федора Бондарчука.

На счету актрисы более 60 ролей в различных фильмах, среди которых «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон», «Зигзаг удачи», «Обитаемый остров».

Причины смерти артистки не разглашаются.

Ирина Скобцева была женой знаменитого режиссера Сергея Бондарчука. Актриса - мать российского актера и режиссера Федора Бондарчука. Фото РИА Новости