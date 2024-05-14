Минздрав Карелии отчитался о ремонте катастрофически запущенных моргов

Беспокойство жителей Карелии по поводу обветшавших моргов разделили в региональном минздраве. Пресс-служба ведомства объяснила ситуацию и рассказала, что самые запущенные патологоанатомические отделения ремонтируют.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что морги шести райцентрах либо находятся в плачевном состоянии, либо из вообще нет. Проблему люди постоянно поднимают в соцсетях. Недавно появился пост о разваливающемся морге в Пудожской ЦРБ.

Однако в минздраве заявили, что на фотографиях, которыми проиллюстрирована публикация – старое здание прачечной, которое подлежит сносу.

Вместе с тем, в минздраве разделили беспокойство людей. Руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Роман Берая заявил, что знает о состоянии патологоанатомических отделений в регионе.

Минздрав делает все возможное, чтобы изменить ситуацию, и с 2020 года ремонтирует патологоанатомические отделения.

- До этого должного внимания к приведению моргов в порядок не было с 50-х годов прошлого века, а у Бюро судебно-медицинской экспертизы – вообще с середины 18 века. Морги, размещенные в ветхих зданиях, не соответствуют современным требованиям,

- отметил Берая.

По его словам, в порядок привели патологоанатомические отделения, которые были в катастрофически запущенном состоянии.

Так, были капитально отремонтированы помещения моргов в БСМП Петрозаводска, в Питкяранте и Беломорске.

Для Сегежской ЦРБ приобрели современный двухсекционный модульный морг с необходимым оборудованием. В Кондопожской ЦРБ отремонтировали траурный зал для прощания с усопшими.

- В Петрозаводске решена проблема, тянущаяся с 18 века! Построено и оснащено современное здание Бюро судебно-медицинской экспертизы,

- заявил Берая.

Он объяснил, что ремонт и строительство моргов не предусмотрены федеральными и региональными целевыми программами и проектами. Поэтому минздрав Карелии постоянно работает с минздравом России и правительством РФ по выделению финансирования на эти цели. // фото: минздрав Карелии