Минприроды Карелии запретило жителям поездки в лес

Минприроды Карелии ввело ограничения пребывания граждан в лесах. Приказ подписал 10 июня и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Павлов. Запрет начнет действовать в пятницу, 11 июня.

«В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня 2021 года вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств»,

- объяснили в министерстве.

На въездах в леса возникнут посты. В ведомстве уточнили, что речь идет об ограничении пребывания в массовых и традиционных местах отдыха граждан, охотников и рыболовов. Ограничения будут действовать до 1 июля.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу в период действия особого противопожарного режима грозит наказание вплоть до лишения свободы. (фото источника)