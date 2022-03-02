Минобороны РФ сообщило о гибели 498 российских солдат в Украине

Минобороны РФ впервые сообщило о потерях российской армии в специальной военной операции на Украине. Сведения привел официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, с начала военной операции погибли 498 российских солдат. Семьям погибших будет оказана вся возможная помощь, отметил Конашенков.

Ранения получили 1597 российских военнослужащих.

По информации министерства, со стороны Украины потери следующие: более 2870 убитых и около 3700 раненых.

О начале военной операции на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Фото tgstat.ru