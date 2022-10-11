Минобороны РФ отчиталось о новых ударах по инфраструктуре Украины

11 октября Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины»,

- заявил представитель оборонного ведомства. Конашенков отчитался, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Предыдущий массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины был нанесен в понедельник, 10 октября. Об этом также сообщали в министерстве. В понедельник утром на заседании Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что удары были нанесены по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. (фото: скриншот)