Министр строительства Карелии ждет жильцов аварийного фонда в соцсетях

Минстрой Карелии предлагает участникам действующей программы по переселению из аварийного жилфонда обращаться со всеми интересующими вопросами по трем адресам.

Жильцам, выбравшим в качестве способа расселения переезд в другой район, либо получение возмещения за изымаемое помещение, необходимо в ближайшее время обратиться с соответствующим заявлением в местную администрацию.



Консультацию по действующей программе можно получить также в отделе расселения аварийного жилья и капитального ремонта министерства: (814-2) 76-61-35.



Также свой вопрос можно адресовать и.о. министра строительства республики Виктору Россыпнову в личных сообщениях "Вконтакте".

Напомним, сегодня стало известно о приостановлении финансирования программы по расселению аварийного жилья. Минстрой Карелии прокомментировал это событие.