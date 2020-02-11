11 февраля 2020, 17:31
Соцсети

Министр строительства Карелии ждет жильцов аварийного фонда в соцсетях

Виктору Россыпнову можно задать все интересующие вопросы по способам расселения или получению возмещения за изымаемое помещения

Минстрой Карелии предлагает участникам действующей программы по переселению из аварийного жилфонда обращаться со всеми интересующими вопросами по трем адресам.

Жильцам, выбравшим в качестве способа расселения переезд в другой район, либо получение возмещения за изымаемое помещение, необходимо в ближайшее время обратиться с соответствующим заявлением в местную администрацию.

Консультацию по действующей программе можно получить также в отделе расселения аварийного жилья и капитального ремонта министерства: (814-2) 76-61-35.

Также свой вопрос можно адресовать и.о. министра строительства республики Виктору Россыпнову в личных сообщениях "Вконтакте".

Напомним, сегодня стало известно о приостановлении финансирования программы по расселению аварийного жилья. Минстрой Карелии прокомментировал это событие.  

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Виктор Россыпнов
Минстрой Карелии
аварийное жилье
расселение аварийного жилья
Карелия
Петрозаводск