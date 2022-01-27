Минимальную цену на водку в России повысили

Приказ об увеличении цены крепкого алкоголя издал Минфин России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная стоимость водки, коньяка и бренди увеличилась, причем как розничная, так и оптовая и отпускная.

Водка в рознице теперь стоит минимум 261 рубль против прежних 243 за пол литра.

Самый дешевый коньяк вырос в цене с 446 до 480 рублей за тот же объем. Минимальная розничная цена бренди повысилась с 324 до 348 рублей. // Фото: mamizaza/Pixabay.com