Миниатюрный трактор вызвал восторг у жителей Карелии

Миниатюрный трактор чистит дороги от снега в поселке Пиндуши Медвежьегорского района.

Появление такой игрушечной техники на улицах вызвало восторг среди пользователей соцсетей и похвалу в адрес его создателя.

«Спасибо чудесному тракторёнку за расчистку дороги в Пиндушах и хорошее настроение», - написали пользовали паблика «Подслушано в Медвежьегорске».

«Какой милый малыш»;

«Чудный помошник»;

«Чудо чудное»;

«Мал да удал!»

«Ути пути работничек!»

«Самоделка видимо, есть ещё бескорыстные люди, которые не только для себя живут!»

«Не перевелись ещё кулибины».

Кто-то отметил, что трактор поход на Митю из мультфильма «Простоквашино». Кто-то предложил покрасить трактор в синий и тогда он станет похож на технику из детского мультфильма «Синий трактор».

Кто-то предположил, что это не трактор, а вездеход, к которому прикрепили ковш и установили крышу. Но автор техники Александр Дорофеев ответил, что собрал его с нуля самостоятельно и выложил несколько фотографий рабочего процесса. (видео пользователей паблика «Карелфорния News»)