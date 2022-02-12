Миниатюрный трактор вызвал восторг у жителей Карелии
Миниатюрный трактор чистит дороги от снега в поселке Пиндуши Медвежьегорского района.
Появление такой игрушечной техники на улицах вызвало восторг среди пользователей соцсетей и похвалу в адрес его создателя.
«Спасибо чудесному тракторёнку за расчистку дороги в Пиндушах и хорошее настроение», - написали пользовали паблика «Подслушано в Медвежьегорске».
«Какой милый малыш»;
«Чудный помошник»;
«Чудо чудное»;
«Мал да удал!»
«Ути пути работничек!»
«Самоделка видимо, есть ещё бескорыстные люди, которые не только для себя живут!»
«Не перевелись ещё кулибины».
Кто-то отметил, что трактор поход на Митю из мультфильма «Простоквашино». Кто-то предложил покрасить трактор в синий и тогда он станет похож на технику из детского мультфильма «Синий трактор».
Кто-то предположил, что это не трактор, а вездеход, к которому прикрепили ковш и установили крышу. Но автор техники Александр Дорофеев ответил, что собрал его с нуля самостоятельно и выложил несколько фотографий рабочего процесса. (видео пользователей паблика «Карелфорния News»)