Милое семейство медведей попало в кадр в Лоухском районе

Видеоловушка в национальном парке «Паанаярви» на территории Лоухского района запечатлела семейство медведей. Забаывными кадрами поделились в официальной группе нацпарка ВКонтакте.

Медвецица с тремя медвежатами гуляла по лесу, в ролике видно, что детеныши очень энергичны и любопытны.

Один из медвежат вплотную подбежал к видеоловушке и стал ее обнюхивать. // фото, видео: национальный парк «Паанаярви»