28 декабря 2023, 21:34
Михаил Боярский попал в больницу второй раз за месяц
Знаменитого актера и певца госпитализировали в Петербурге
Михаил Боярский снова попал в больницу, уже второй раз за месяц. Telegram-каналы сообщают об экстренной госпитализации, официальные источники – о плановом обследовании.
Сначала известно, что у артиста 28 декабря стало плохо с сердцем, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Однако позже в Театре имени Ленсовета сообщили РИА Новости, что обследование плановое.
- Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома,
- сказала собеседница агентства.
Напомним, ранее актера экстренно госпитализировали в конце ноября, а в декабре выписали из больницы. // фото: Константин Завражин/РГ