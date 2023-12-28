Михаил Боярский попал в больницу второй раз за месяц

Михаил Боярский снова попал в больницу, уже второй раз за месяц. Telegram-каналы сообщают об экстренной госпитализации, официальные источники – о плановом обследовании.

Сначала известно, что у артиста 28 декабря стало плохо с сердцем, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Однако позже в Театре имени Ленсовета сообщили РИА Новости, что обследование плановое.

- Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома,

- сказала собеседница агентства.

Напомним, ранее актера экстренно госпитализировали в конце ноября, а в декабре выписали из больницы. // фото: Константин Завражин/РГ