Мигрантам увеличили сроки действия медсправок

С 1 марта увеличивается срок действия медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления иностранными гражданами наркотиков, инфекционных заболеваний, а также сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции Карелии.

Теперь срок действия справок составляет 12 месяцев с даты их выдачи. По его истечении мигранты обязаны в течение месяца повторно предоставить обновленные данные. Кроме того, из перечня инфекционных заболеваний исключен пункт «новая коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус идентифицирован), код U07.1».

Напомним, с 2015 года согласно приказу министерства здравоохранения России медицинские документы были действительны в течение только 3 месяцев. Фото: pixabay.com