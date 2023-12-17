Мигрант перелез из России в Финляндию через забор

Мигрант незаконно проник в Финляндию из России через лес в районе КПП Ваалимаа, сообщает Лента.ру со ссылкой на финское издание HS.fi.

Представитель Юго-Восточного пограничного отряда погранохраны Финляндии Киммо Громофф рассказал, что один человек незаконно пересек сухопутную границу между Финляндией и Россией в районе пограничного перехода Ваалимаа и подал заявление о предоставлении убежища. Он перелез через двухметровый забор.

По словам Громоффа, нелегальное пересечение границы зафиксировали в субботу после семи вечера. // Фото: freepik