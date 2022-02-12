МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Украину

Финские власти рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину, сообщает Yle. Министерство иностранных дел страны обратилось к своим соотечественникам.

Финнам советует следить за обновляющимися инструкциями в посольстве Финляндии в Киеве и на информационных каналах ведомства, а также сообщить о своем местонахождении. 110 граждан Суоми уже передали эти сведениям властям. Решение об эвакуации финского посольства пока не принято, заявила пресс-атташе МИДа Петра Сариас.

Ранее власти Великобритании, Бельгии, Эстонии, Латвии, Норвегии, Японии, Германии и некоторых других стран также рекомендовали своим гражданам покинуть страну из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью. (фото pixabay.com, jorono)