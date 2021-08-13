13 августа 2021, 12:55
Международный студенческий фестиваль игры в го пройдет в Петрозаводске
Состязания «ДолГО будет Карелия сниться» стартуют 16 августа в столице республики
Столица Карелии примет молодых любителей игры в го. Международный студенческий фестиваль пройдет в Петрозаводске с 16 по 22 августа, сообщили в ПетрГУ.
Го-фестиваль носит название «ДолГО будет Карелия сниться». Он состоит из трех турниров всероссийского уровня.
Это Командный студенческий чемпионат России, который состоится 16-17 августа, Студенческий чемпионат России, который пройдет 18-19 августа, а также Всероссийские соревнования «Кубок Карелии», они стартуют 21 августа и продлятся до 22-го.
Фестиваль го откроется в 10 часов утра 16 августа в гостинице «Карелия». Из-за пандемии коронавируса зрителей на соревнования не допустят.
В играх примут участие студенты более чем из десяти вузов, в том числе команда ПетрГУ. // Фото: evo-rus.com