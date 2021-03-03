Международный кайт-марафон стартовал в Петрозаводске

В Петрозаводске прошла церемония открытия международного кайт-марафона «Транс-Онего». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Для участия в зимнем марафоне по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции в Карелию приехали спортсмены из России, Финляндии, Франции и Румынии - всего 25 команд.

Международные соревнования по парусному спорту будут проходить в Карелии до 7 марта. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 270 километров. Он проложен через живописные места Онежского озера: Кижи, Суйсарь, Шардонские острова, Кондопожский залив, горнолыжный комплекс Ялгора, Пяльму, Челмужскую губу, Медвежьегорск. Марафон стартует сегодня в 8 утра.

Впервые мероприятие состоялось в 2012 году. Соревнования проводятся вне зависимости от погодных условий, что позволяет участникам проявить свое мастерство при различных ветровых и температурных условиях, преодолевая при необходимости снежные заносы, зоны торошения льда и выходы воды через ледовые трещины. Фото источника