Метеоролог Старков не исключил, что аномальная жара задержится

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с «Известиями» объяснил причину аномальной жары, установившейся в европейской части России.

Как пояснил специалист, одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25-28 градусов, другие - что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия. По словам Старкова, мощный высокий антициклон, который называется блокирующим, стал причиной установившейся жары. При этом такая погода может сохраняться долго.

«Он блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго»,

- считает Старков.

Он вспомнил, что аналогичный циклон держал жару практически два месяца подряд в 2010 году. Также, по его мнению, погодные рекорды, установленные в европейской части страны, не последние. (фото chgtrk.ru)