Метели и снегопады накроют в пятницу Карелию

Завтра, 14 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Сильный снег. Днем метель. На дорогах сложная обстановка. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха -2, -4°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, на севере с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, ночью по южным, днем по юго-восточным районам сильный снег, мокрый снег. Ночью и утром на юге местами налипание мокрого снега. Днем в отдельных районах метель. На дорогах сложная обстановка. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -6, -11°С, по северным районам местами до -20°С, днем -3, -8°С, на юге 0, -5°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-12, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -5-9, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-5, пасмурно, небольшой мокрый снег.

Геомагнитная обстановка в норме.