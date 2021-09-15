Метал-группы устроят концерт в поддержку тяжелобольных детей Карелии

Любители музыки потяжелее смогут не только послушать энергичные ритмы в Петрозаводске, но и совершить доброе дело.

В эту субботу, 18 сентября, в клубе «Феромон» на Красной пройдет благотворительный концерт Metal for Life (18+). Все собранные средства пойдут на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, подопечным благотворительного фонда имени Арины Тубис.

На концерте выступят музыканты из Петрозаводска, Костомукши и Санкт-Петербурга. На протяжении семи с половиной часов гости смогут насладиться выступлениями групп «СатанаКозел», Nekroyd, «Катастрофа», F.O.R, Vegvisir, Epic Viking, Edoma, Cardinal Line.

«В благотворительности нет границ, люди любого музыкального жанра могут помогать детям», - уверена руководитель благотворительного фонда Юлия Тубис.