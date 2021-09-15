Филипп Киркоров сыграл Жар-птицу в новом фильме «Последний богатырь»

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров снялся в фильме «Последний богатырь: посланник тьмы» (12+) для Disney. На экране у эпатажного певца «вырастут» крылья и хвост. В новой ленте о богатыре Киркоров играет Жар-птицу, которая сбежала из Белогорья, обосновалась в современной Москве, найдя свое призвание в шоу-бизнесе.

«Диковинную, яркую, волшебную… Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более, когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть. Прообразом моей Жар-птицы стала птица Феникс»,

- написал народный артист в «Инстаграме».

Певец признался в любви к сказке, Уолту Диснею и русскому эпосу. Он ожидает, что герои сказки понравятся зрителям всех стран.

«Я уверен, что всем надоели за границей супермены и люди-пауки, и наши колоритные сказочные персонажи — Баба-Яга, Водяной, Чудо-Юдо и Жар-Птица должны гарантировать нам «Оскара»,

- написал артист. Он также анонсировал дату премьеры. Фильм выйдет в прокат перед Новым годом - 23 декабря 2021 года.

В картине режиссера Дмитрия Дьяченко также снимаются Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров и другие.

Съемки третье части проходили одновременно со съемками предыдущей части под названием «Последний богатырь: Корень зла». Работа велась в Сочи, Карелии, Пермском крае, в Москве и Подмосковье, где специально для съемок был отстроен целый небольшой городок — с дворцом, торговыми рядами и избами-срубами. (фото на главной radiokp.ru, «Инстаграм»)