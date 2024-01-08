По сведениям карельского гидрометеоцентра, завтра в Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренный, местами сильный снег. На дорогах гололедица.

Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью -10, -15°С, местами до -20°С, днем -7, -12°С, по юго-западным районам местами 0, -5°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью -13, -15°С, днем -7, -9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, во второй половине дня мало меняться.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Карелии выпустило штормовое предупреждение.