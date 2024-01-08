ГУ МЧС по Карелии выпустило штормовое предупреждение

Управление МЧС по Карелии распространило штормовое предупреждение на завтра, 9 января. Днем 9 января 2024 года местами по центральным и южным районам Республики Карелия ожидается сильный снег.

Сообщается, что под действие неблагоприятного явления могут попасть 1 городской округ, 1 муниципальный округ и 11 муниципальных районов: Петрозаводский ГО, Суоярвский МО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский муниципальные районы.

МЧС рекомендует:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под тяжестью снега;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при движении во время гололедицы строго соблюдайте необходимую дистанцию (она должна быть в два-три раза больше, чем в летнее время);

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: wirestock / Freepik