В 2024 году магнитные бури могут происходить по несколько раз в месяц

В 2024 году активность Солнца вызовет на Земле магнитные бури, которые будут происходить по несколько раз в месяц, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев.

Ученый рассказал, что 2024 год будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому. В точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут, невозможно.

Ученые предполагают, что в наступившем году на Солнце будут проходить более сильные вспышки, чем в прошедшем.

«Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3-4 месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц»,

- добавил завлаборатории.

Максимум солнечной активности и магнитных бурь на Земле ученые ждут в мае-июне, рассказал он. К концу года активность может пойти на спад. // Фото: Freepik