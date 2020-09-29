Мешок с обезглавленным телом прибило к берегу в Санкт-Петербурге

Тело без головы и рук обнаружили возле яхт-клуба на Береговой улице в Приморском районе Северной столицы. Мешок с расчлененными останками прибило к берегу 29 сентября в 17:15, сообщает «Фонтанка.ру». Следователи и полиция устанавливают обстоятельства произошедшего.

Расчлененные трупы в соседнем с Карелией регионом находят периодически. Так, недавно рыбак выудил из Екатерингофки мешок с мужским бедром. 20 сентября на крыше дома в центре Петербурга был найден детский череп и фрагменты скелета.

В ноябре 2019 года из Мойки достали историка Олега, в рюкзаке которого были руки его возлюбленной. В июне 2020 года в реке Мга было обнаружено мужское тело без головы и конечностей. В сентябре отрезанные части тела женщины в пакетах нашли в Волховском районе Ленобласти в реке Сясь.