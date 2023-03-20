Мертвого мужчину нашли в квартире в Петрозаводске

Вечером в воскресенье на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок о том, что люди, проживающие в доме на улице Птицефабрика, чувствуют у себя в подъезде неприятный запах. По их мнению, запах шел из квартиры, где проживал одинокий мужчина. На стуки в дверь никто не отзывался, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу-палку, проникли через окно в квартиру, расположенную на первом этаже.

Худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: unsplash.com