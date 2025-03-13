«Мерседес» вылетел в кювет с трассы в Карелии, есть пострадавший

В районе поселка Мийнала легковой автомобиль съехал с трассы в кювет. ДТП произошло 13 марта на 191 километре трассы Санкт-Петербург - Сортавала А-121.

Автомобиль «Мерседес» съехал с дороги в кювет и опрокинулся на крышу. Внутри находились пятеро, но досталось одному человеку.

Пострадавшую в аварии направили в ЦРБ Сортавалы. На месте ДТП работали спасатели, медики и полиция.