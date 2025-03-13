13 марта 2025, 19:43
«Мерседес» вылетел в кювет с трассы в Карелии, есть пострадавший
На месте ДТП в Лахденпохском районе работали спасатели, медики и полиция
фото телеграм-канал Госкомитет Карелии по безопасности
В районе поселка Мийнала легковой автомобиль съехал с трассы в кювет. ДТП произошло 13 марта на 191 километре трассы Санкт-Петербург - Сортавала А-121.
Автомобиль «Мерседес» съехал с дороги в кювет и опрокинулся на крышу. Внутри находились пятеро, но досталось одному человеку.
Пострадавшую в аварии направили в ЦРБ Сортавалы. На месте ДТП работали спасатели, медики и полиция.