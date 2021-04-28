28 апреля 2021, 11:23
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«Мерседес» и «Митсубиши» не смогли поделить перекресток на Ригачина

В жестком столкновении двух иномарок в карельской столице пострадал 27-летний молодой человек

Авария с пострадавшим произошла вечером в минувший вторник на перекрестке улицы Ригачина и Яхтенного проезда в столице Карелии. Подробности дорожного происшествия раскрыли в Госавтоинспекции.

31-летняя женщина-водитель за рулем «Мерседес» при повороте налево допустила столкновение с«Митсубиши», который двигался по равнозначной дороге прямо.

В итоге травмы получил 27-летний водитель «Митсубиши». Пострадавшему молодому человеку оказали медицинскую помощь. (фото ГИБДД Карелии)

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Метки: 
ГИБДД
Госавтоинспекция
новости петрозаводска
авария