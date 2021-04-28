28 апреля 2021, 11:23
«Мерседес» и «Митсубиши» не смогли поделить перекресток на Ригачина
В жестком столкновении двух иномарок в карельской столице пострадал 27-летний молодой человек
Авария с пострадавшим произошла вечером в минувший вторник на перекрестке улицы Ригачина и Яхтенного проезда в столице Карелии. Подробности дорожного происшествия раскрыли в Госавтоинспекции.
31-летняя женщина-водитель за рулем «Мерседес» при повороте налево допустила столкновение с«Митсубиши», который двигался по равнозначной дороге прямо.
В итоге травмы получил 27-летний водитель «Митсубиши». Пострадавшему молодому человеку оказали медицинскую помощь. (фото ГИБДД Карелии)