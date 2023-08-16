Мэрия Сортавалы возместит ущерб повредившему машину на дороге водителю

Сортавальский городской суд рассмотрел иск автомобилиста к администрации Сортавалы о возмещении ущерба. Чиновников обязали выплатить деньги, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Водитель попал в яму в марте этого года на улице Кирова. Поскольку за содержание дорог отвечает мэрия, суд удовлетворил иск пострадавшей стороны.

В результате истцу должны возместить ущерб в сумме 164 663 рубля оплатить расходы по оценке в 3,5 тысячи рублей, оплате услуг адвоката в 25 тысяч и уплате госпошлины в 4 493 рубля. // фото: freepik.com