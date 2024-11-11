Мэрия с 2017 года не может обустроить тротуары в ряде районов города

Администрация Петрозаводска за семь лет так и не смогла обеспечить обустройство тротуаров или пешеходных дорожек на более чем 20 участках дорожной сети на Перевалке, Ключевой, Кукковке, Сулажгоре и других районах.

Обязанности по обустройству инфраструктуры суд возложил на городскую власть в 2017 году. Но до сих пор работы не выполнены в необходимом объеме. За это время мэрию карельской столицы трижды привлекали к административной ответственности за неисполнение решения суда и трижды давали отсрочку.

Летом 2024 года от мэрии опять потребовали все исполнить до 29 августа, но в сроки чиновники не уложились. Представитель администрации в суде упирал на то, что для исполнения решения нужно больше времени и финансирования.

Суд счел, что с момента возбуждения исполнительного производства администрация Петрозаводска не предпринимала эффективных мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа. С мэрии требуют взыскать штраф в размере 57 тысяч. // фото «Петрозаводск говорит»